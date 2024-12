Ernesto D'Argenio: le mie contraddizioni le incarno nei personaggi

Roma, 28 dic. (askanews) - In "Cortina Express", al cinema in questi giorni, con Christian De Sica e Lillo, è Gennaro, cameriere di un hotel che si dà da fare in tutti i modi, tanto da addormentarsi lavorando, pur di riscattarsi. Per Ernesto D'Argenio è il primo film di Natale. "È stata una bellissima sorpresa poter far parte di questo progetto e conoscere istrioni come Lillo e De Sica o attrici che navigano vari generi come Isabella Ferrari, è stato molto divertente anche lavorare con un regista come Eros Puglielli che stimo da sempre".

Attore diviso tra tv e cinema, da serie come "Rocco Schiavone", "Squadra antimafia" a film come "Le confessioni" di Roberto Andò, si è messo in gioco in un ruolo molto diverso dai precedenti, dopo aver di recente interpretato il "cattivo" Cosimo nella serie "Briganti" (Netflix) e la commedia romantica di Francesco Fanuele, "Ma chi ti conosce?" (su Sky).

Un personaggio quello di Gennaro con cui in fondo ha qualcosa in comune. "Ho un passato simile a quello di Gennaro, nel senso che ho lavorato anche io nella ristorazione di lusso, ma come sommelier, ma credo di aver macinato milioni di chilometri nelle sale dei ristoranti così come li macina Gennaro nei luoghi di lavoro per cercare di riscattare se stesso e di garantirsi un futuro migliore attraverso il lavoro, quindi direi in questo siamo molto simili".

Giovane ma già con molta esperienza alle spalle, anche a livello internazionale, Ernesto D'Argenio si dice aperto a ogni nuova sfida. "Sono totalmente diviso tra i ruoli come Gennaro che parlano a una parte di me molto intima, sincera e romantica, che sento, ma avendo viaggiato lavorando e vissuto tante cose, incontrato mondi molto diversi, c'è una parte di me che vorrebbe incarnare tutto il male e le storture che ho visto, e ho avuto modo di farlo in 'Briganti', ad esempio, la serie uscita ad aprile per Netflix, quindi sono diviso tra questi poli, sono fatto di contraddizioni come tanti, credo, ma ho la fortuna di poterle incarnare attraverso il lavoro, quindi non mi precludo alcun personaggio diciamo".