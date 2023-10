Erg inaugura il primo repowering in Italia

Palermo, 25 ott. (askanews) - È stato inaugurato da Erg nel territorio tra Partinico e Monreale in provincia di Palermo, il primo parco eolico oggetto di repowering, di cui il Gruppo è pioniere. A fronte dei drammatici effetti del cambiamento climatico che hanno particolare evidenza proprio nell'area del Mediterraneo, il passaggio a un sistema energetico basato sulle fonti rinnovabili è oggi più che mai fondamentale.

Per Edoardo Garrone, Presidente Erg, "E' un repowering importante, il primo che facciamo, noi abbiamo in programma ulteriori investimenti in Sicilia. La Sicilia sta diventando un po' l'hub delle rinnovabili dell'Italia, questa terra vede Erg come operatore industriale da tantissimi anni, la conosciamo bene e ci ha dato tante soddisfazioni dal punto di vista imprenditoriale, è quindi una giornata speciale non solo per l'inaugurazione di questo parco repowerato ma anche per il legame che ha Erg con la Sicilia".

Le energie rinnovabili sono l'unica soluzione al cambiamento climatico e all'indipendenza energetica. Il repowering diventa quindi strumento strategico per il conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione e, in particolare, del processo di transizione energetica

"E' un primo passo più ampio che il gruppo Erg sta seguendo in Italia e che prevede investimenti per circa un miliardo di euro e l'ammodernamento di oltre 800 megawatt distribuiti su quindici progetti in Italia" dice Paolo Luigi Merli, Chief Executive Officer Erg.

Il completamento della costruzione e l'avvio del primo parco eolico oggetto di repowering in Sicilia rappresenta un esempio di proficua collaborazione tra pubblico e privato in un territorio che si rivela pilota del processo di decarbonizzazione e in cui il Gruppo Erg continuerà a investire.