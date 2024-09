Milano, 24 set. (askanews) - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan critica l'Onu per l'inazione su Gaza e accusa Israele di barbarie. "Non solo i bambini, ma anche il sistema Onu sta morendo a Gaza", dice Erdogan all'Assemblea generale dell'Onu. "Cosa aspettate a impedire il genocidio a Gaza e a dire 'stop' a questa crudeltà, a questa barbarie?" aggiunge il leader turco a New York.