Eolico offshore, Pichetto: grande filone produzione energia

Roma, 4 feb. (askanews) - "L'eolico offshore è uno dei grandi filoni anche per produzione di elevate quantità di energia. La nostra programmazione di scenario al 2040 ne prevede un quantitativo deciso, si parla di quasi 4000 MW, 4GW. Al 2030 poco più di 2 GW. Con un contributo rilevante come per l'impianto presentato che può raggiungere anche il 3% di quella che è la domanda nazionale odierna. Se pensiamo che la proiezione al futuro ci dice che nei prossimi 20 anni la domanda di energia potrà essere il doppio, si comprende la portata del contributo che può dare l'offshore".

Lo ha affermato Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, intervenuto al convegno "Med Wind: sostenibilità ambientale, comunità locali e governance partecipativa", promosso da Fondazione UniVerde, Stazione Zoologica "Anton Dohrn" e Renexia, che si è svolto oggi a Roma presso la Sala delle Colonne dell'Università Luiss Guido Carli.