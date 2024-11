Empowerment femminile, a Roma il Women Economic Forum

Roma, 25 nov. (askanews) - Dopo il successo della prima edizione, con oltre 1.500 ospiti e più di un 1 milione di collegamenti streaming, si è tenuta all'Università Luiss la seconda edizione italiana del Women Economic Forum, tra i principali appuntamenti per discutere le azioni necessarie a colmare il divario di genere: attraverso programmi educativi mirati, reti di mentorship e politiche inclusive, l'obiettivo dell'evento è stato potenziare le competenze delle donne per promuoverne l'ingresso nei settori STEM, sostenere l'imprenditoria femminile e influenzare le politiche a livello nazionale e internazionale.

Paola Severino , presidente Luiss School of Law: "Abbiamo scelto delle donne dai profili straordinari per dimostrare che ci siamo, che in tutto il mondo ci sono delle donne che si occupano di creare quella catena di valore che porterà avanti tante altre donne: è davvero un moltiplicatore questa istituzione. Se ci diamo una mano l'una con l'altra riusciremo ad arrivare tutte molto in alto, laddove tante donne non riescono adesso ancora ad arrivare, ma hanno il merito per farlo e noi vogliamo mettere in mostra il loro merito".

Marilena Citelli Francese, presidente del WEF-Italy: "E' una università di prestigio, come è di prestigio questo Forum, che sarà collegato con 150 Paesi e abbiamo 1 milione e 200 mila persone in streaming. Quindi i nostri messaggi saranno veicolati in tutto il mondo. Questa è la forza delle donne. Sono felice di poter rappresentare le donne italiane. Dobbiamo combattere molto, perchè il futuro ci pone alcuni problemi, ma noi ce la faremo: non avremo problemi".

Il programma del WEF 2024, realizzato con il patrocinio del Comune di Roma e in collaborazione con Luiss, ha previsto sette sessioni plenarie che hanno trattato temi centrali per l'economia e la società, tra cui intelligenza artificiale e cybersecurity, giustizia climatica, salute e longevità, innovazione nell'agroalimentare e il ruolo dell'istruzione. Tra le novità di questa edizione, l'introduzione di due "Ideathon", hackaton sui temi della Cybersecurity, Intelligenza Artificiale e Spazio.