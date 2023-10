Emma Twin, l'avatar che spiega come funziona il gemello virtuale

Milano, 10 ott. (askanews) - Si chiama Emma Twin ed è un avatar che aiuterà a capire meglio come funzionano i gemelli virtuali e quale ruolo possono ricoprire nell'accelerare la ricerca medica e nel fornire cure personalizzate.

Il gemello virtuale è una tecnologia utile per visualizzare, testare e predire tutto ciò che non è visibile nella realtà: dagli effetti di un farmaco su una malattia, agli esiti chirurgici, prima ancora che un paziente venga trattato.

I virtual twin replicano la realtà con precisione scientifica e vengono utilizzati per testare e migliorare in modo virtuale le prestazioni.

Dassault Systèmes, società francese leader mondiale nelle tecnologie 3D di simulazione virtuale intensiva e di realtà aumentata avanzata, ha sviluppato i gemelli virtuali e ora anche l'avatar.

Emma Twin rappresenta il nuovo atto nell'iniziativa "The Only Progress is Human" di Dassault Systèmes dedicata al settore sanitario e all'esperienza del paziente. Attraverso un intenso piano di comunicazione sui social media, Emma Twin condividerà con tutti la sua esperienza di Gemello Virtuale rendendo questa tecnologia ancora più comprensibile.