Emilia Romagna, Schlein: bellissima vittoria, attestato fiducia e segno coesione

Bologna, 18 nov. (askanews) - "E' una vittoria bellissima ed emozionante, abbiamo un grande presidente della regione Emilia Romagna a cui diciamo grazie per la passione, la competenza, la generosità con cui si è speso in campagna elettorale. Questo è il segno di una vittoria che è anche della coesione di una squadra, di una coalazione e dell'unità e della coesione del Pd". Lo ha detto Elly Schlein commentando a Bologna la vittoria di Michele De Pascale alla regione Emilia Romagna.

"Voglio ringraziare Bonaccini, questo- ha aggiunto - è sicuramente il segno di dove possiamo arrivare quando siamo uniti, compatti intorno a un obiettivo, il riconoscimento dell'onestà di una proposta, che sa che c'è da migliorare, non bisogna mai sedersi sui risultati, tanto più dopo anni difficili in questa terra per la pandemia e le alluvioni - ha proseguito Schlein -. Un grande attestato di fiducia per il quale ringraziamo gli elettori: ce la metteremo tutta per essere all'altezza di questo riconoscimento di buona amministrazione e voglia di innovazione con de Pascale. Siamo molto felici ed emozionati, è una vittoria emozionante e commovente".