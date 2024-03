Elica lancia le novità nel mondo del cooking

Milano, 21 mar. (askanews) - È una sfida ambiziosa che sarà lanciata nelle prossime settimane quella che Elica ha presentato a Milano, a meno di un mese di distanza dal prossimo Eurocucina. L'obiettivo dell'azienda nata nel 1970 a Fabriano e già leader globale nei sistemi aspiranti, ora è quello di presidiare da protagonista il mercato del cooking.

Pronti investimenti da oltre 40 milioni di euro in 3 anni, per supportare i nuovi prodotti da lanciare sul mercato e una brand identity completamente rinnovata. Il tutto finalizzato a compiere una vera e propria rivoluzione nel mondo degli elettrodomestici dedicati alla cottura, come spiega il presidente di Elica Francesco Casoli:

"Elica si allarga nel mondo del cooking, nel quale opera da ormai 6 anni. Una scommessa per una delle poche aziende dell'elettrodomestico rimasta in mano a una famiglia italiana. Con un pizzico di rivincita, ci piace riportare l'Italia in primo piano anche su questo mercato, nel quale il nostro paese ha primeggiato per lungo tempo, fino a pochi anni fa".

Un ingresso di scena in una nuova categoria che Elica compie anche grazie alla presentazione di "Lhov", la massima rivoluzione "3 in 1" delle cucine moderne, che integra piano cottura, cappa e forno. Nuovi risvolti spiegati al meglio dal managing director del cooking, Luca Barboni:

"Questa giornata racconta di una trasformazione di Elica: da leader della ventilazione a brand cooking company. Grazie al rebranding e ai nuovi prodotti, è un cambio di paradigma. Fino ad oggi, ci definivamo un'azienda B2B, mentre la nuova sfida è quella di concentrarci sui clienti. Dalla cappa, ci siamo allargati su forni e altri oggetti che saranno presentati a Eurocucina: il consumatore potrà andare nel kitchen studio e concentrarsi su brand e prodotto".

Negli interventi aperti dal chief marketing officer Matteo Garbuglia, spazio anche al rebranding compreso di nuovo logo proiettato nel futuro presentato dal brand and communication director Andrea Cafiero. Oltre alla sponsorship per Ducati Corse nata con l'intento di esaltare le eccellenze italiane, Cafiero e il chief design officer Fabrizio Crisà hanno mostrato infine le immagini dello stand di Eurocucina 2024 e dell'istallazione pronta per il FuoriSalone per rafforzare il concetto di arte unita all'innovazione.