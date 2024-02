Elezioni in Indonesia, alle urne per scegliere il nuovo presidente

Giacarta (Indonesia), 14 feb. (askanews) - Più di 200 milioni di persone sono chiamate alle urne in Indonesia per elezioni presidenziali e la scelta dei rappresentanti esecutivi e legislativi a tutti i livelli amministrativi del Paese. Le urne sono già aperte e le operazioni di voto sono già in corso. Le elezioni, in particolare, determineranno il successore del popolare presidente uscente Joko Widodo. Secondo i sondaggi della vigilia il favorito sarebbe il ministro della Difesa Prabowo Subianto, ex comandante speciale sotto la dittatura di Suharto, che avrebbe un chiaro vantaggio su tutti i suoi avversari dopo essersi assicurato il tacito sostegno del presidente uscente, le cui politiche ha promesso di portare avanti.