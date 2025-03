Elezioni, Calenda: su pdl scudo democratico interlocuzione con governo

Roma, 10 mar. (askanews) - "L'Italia deve dotarsi di uno scudo democratico in modo che l'eventualità di una elezione non democratica venga evitata in tutti modi. Il provvedimento che presentiamo oggi prevede due parti: come accorgersi se ci sono interferenze e da dove arrivano e poi cosa fare. Su questa norma c'è un'interlocuzione aperta con il governo, l'abbiamo già mandata al sottosegretario Mantovano e aspettiamo di discuterne insieme, verrà mandata oggi a tutte le forze di opposizione perché disciplinare la difesa del sistema democratico è una cosa che va fatta tutti insieme". Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, nel corso di una conferenza stampa alla Camera per presentare la pdl.