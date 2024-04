Edilizia sostenibile, Lupoi (Oice): accordo con GBC importante

Roma, 24 apr. (askanews) - "L'accordo firmato con il Green Building Council conferma la nostra unità di intenti. L'obiettivo è di supportare il governo nell'avere metriche di misurazione e una prospettiva. In questo Paese c'è troppa legislazione in merito alla sostenibilità edilizia. Va fatto un lavoro di unificazione legislativa". Lo ha detto oggi Giorgio Lupoi, presidente di Oice, nel corso di un The Watcher Talk, il format di The Watcher Post. "La nostra intesa con GBC - ha aggiunto - è utile a mettere a sistema le varie esperienze, per semplificare le norme sul risparmio energetico, già esistenti da tempo, dalle quali attingeremo. Importante attrarre fondi, anche in merito alle politiche energetiche connesse all'edilizia, con l'aiuto del pubblico ma, auspico, dando centralità al ruolo del privato, la cui capacità d'azione va favorita".