Edilizia Pnrr, Valditara: da 6 novembre sportello enti locali

Roma, 26 ott. (askanews) - "Grazie al percorso di semplificazione approvato nel decreto di febbraio scorso abbiamo raggiunto risultati prima impensabili, cioè il 92% delle aggiudicazioni e la commissione europea ha dato così il via libera alla prosecuzione di questi interventi. Cito qualche dato interessante, mentre prima per arrivare all'aggiudicazione per gli appalti sotto un milione di euro ci si impiegava quattro anni, 5 per gli appalti sopra il milione, oggi i tempi si sono ridotti a 7 mesi e a 9 mesi. E il 6 di novembre sarà operativo lo sportello per tutti gli interventi di edilizia Pnrr, non solo asili, a disposizione degli enti locali che potranno contattare il ministero sia in presenza sia online per essere aiutati e assistiti nello sviluppo della progettualità e della realizzazione delle opere di edilizia scolastica e ovviamente degli interventi in materia di asili".

Lo ha affermato il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara al Salone della Giustizia.