Ecosistema Fest, Fidanza: momento sinergia importante

Roma, 24 set. (askanews) - "Momento di sinergia importante". Dario Fidanza, Direttore generale di Big SB S.p.A., commenta così i lavori dei tre workshop tematici dedicati alla mobilità sostenibile con focus specifici sulle opportunità del PNRR per il mondo dei trasporti e della logistica, sugli incentivi finanziari e normativi per lo sviluppo dell'industria 5.0 e sulla panoramica dei Nuovi Vettori Energetici e della rete infrastrutturale, ad Anagni in occasione di Ecosistema Fest, presso il Polo della Mobilità di Anagni targato Ecosistema Italia, Big SB S.p.A. e Mobilità. Obiettivo "è stato quello di divulgare i punti di vista di attori di Governo e di operatori del settore sulle finalità e sugli strumenti da utilizzare per rispondere alla sfida della transizione green adottando una pluralità di soluzioni tecnologiche, avvicinando mondo istituzionale e imprese".