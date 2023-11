Ecomondo, Regione Umbria: ognuno deve impegnarsi sulla sostenibilità

Rimini, 7 nov. (askanews) - "Ognuno si deve sentire impegnato a fare quel passo individuale che contribuisce, assieme a tanti altri passi, nel determinare una nuova direzione di marcia" verso la sostenibilità del pianeta. Lo ha detto l'assessore alla Tutela e valorizzazione ambientale della Regione Umbria, Roberto Morroni, durante il lancio di "Act You il cambiamento è nelle nostre mani" a Ecomondo alla Fiera di Rimini.

"Quando si parla di realizzare un mondo e uno sviluppo più sostenibili o una transizione green - ha detto Morroni -, quando si tracciano i riferimenti di una società migliore per il futuro, questo avviene sì con gli atti programmatici delle autorità sovranazionali, sì con gli impegni e le linee di indirizzo a livello europeo, sì con gli impegni del governo nazionale. Ormai tutti parlano di sostenibilità, però l'elemento sul quale occorre porre l'accento è la realizzazione di questo balzo in avanti di questo nuovo contesto presuppone un elemento aggiuntivo: l'impegno individuale".

Quindi, secondo la Regione Umbria, che ha dato il via al nuovo progetto per sensibilizzare la cittadinanza "occorre una consapevolezza da parte di ogni individuo che questo nuovo mondo potrà fermarsi tanto maggiore sarà il coinvolgimento, la sensibilità e un impegno tangibile di ogni individuo a mettere in atto dei cambiamenti comportamentali nei propri stili di vita che siano coerenti con un mondo migliore sotto il profilo dello sviluppo sostenibile e della transizione ecologica. Questa è la sfida di Act You - ha concluso Morroni: agisci tu, che si lega perfettamente con l'azione che sta portando avanti l'Onu con l'Agenda 2030. Ognuno si deve sentire impegnato a fare quel passo individuale che contribuisce, assieme a tanti altri passi, nel determinare una nuova direzione di marcia".