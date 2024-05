Ecco Racer, metà aereo e metà elicottero

Milano, 16 mag. (askanews) - È metà aereo e metà elicottero, è dotato di ali e di due turbine sui lati, e può raggiungere la velocità di 400 chilometri orari. Airbus Helicopters ha presentato Racer, il suo ultimo elicottero sperimentale ad alta velocità a Marignane, nel sud della Francia.

"L'obiettivo dell'elicottero è quello di andare il 50% più veloce di un elicottero convenzionale, ma di essere economico da usare. Quindi la costruzione del "Racer" è molto semplice: c'è un rotore principale e eliche per l'aviazione generale per andare veloce, ma economicamente", ha spiegato Tomasz Krysinski, vice President "Ricerca e Innovazione" di Airbus Helicopters.

"La questione della velocità, va tenuto presente, in particolare per il mercato civile, ma anche per il mercato militare - ha sottolineato il ceo Bruno Even - esistono alcuni tipi di missione, in cui l'accesso il più rapidamente possibile ad un'area nel contesto del salvataggio di personale in pericolo, nel contesto del soccorso medico, nel contesto, potenzialmente, di alcune missioni militari, può rappresentare una risorsa".

"Per un pilota di elicottero, sarà molto facile adattarsi poiché la cabina di pilotaggio è fatta come quella di un elicottero. I controlli sono gli stessi. Quindi, ad esempio, per restare in volo, usiamo esattamente gli stessi comandi e abbiamo solo un comando aggiuntivo che è accelerazione o decelerazione e questo grazie alle eliche che si trovano lateralmente", ha aggiunto il collaudatore Herve Jammayrac.

L'obiettivo di Racer, che combina stabilità e velocità, è conquistare sia il mercato civile che quello militare.