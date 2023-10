Ecco il libro "Come fare trading nel mercato extralberghiero"

Roma, 27 ott. (askanews) - Uno degli aspetti più belli della gestione extralberghiera è che sia- mo liberi. Liberi di sperimentare idee, progetti innovativi, di offrire esperienze uniche e originali ai nostri ospiti che difficilmente potranno replicare da qualunque altra parte del mondo. È questo l'incipit della prefazione del libro di Francesco Maria D'Appuzzo "Come fare trading nel mercato extralberghiero".

"Siamo in questo settore da 11 anni e quello che sta succedendo in questi ultimi due a Roma è veramente incredibile. Dopo il Covid c'è stata una fortissima ripartenza. Noi dopo il 2019 su una stessa stanza abbiamo fatto, nel 2022, un +30% e quest'anno stiamo registrando un ulteriore incremento del 25%. Lo scenario è completamente cambiato. Una lezione che continuo ad imparare è quella per cui: nel momento in cui si decide di cedere un'attività consiglio di accettare l'offerta quando l'offerta è buona. È importante poi tenere le attività tutte vicine fra loro così da gestirle in modo più efficace".

Inoltre abbiamo parlato con Danilo Beltrante curatore della collana Bed and Business di Flaccovio Editore: "La collana nasce come dono da parte di un gruppo di esperti del settore nei confronti dei colleghi che si stanno inserendo nel settore extralberghiero. Questo settore rappresenta oltre la metà dei posti letto in Italia e che sta prendendo spazio".

Il trading extralberghiero e quindi quell'arte di avviare un'attività, o rilevare un'attività inefficiente, per poi rivenderla, ricavandone un interessante margine dall'operazione.