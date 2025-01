Ecco "Believer" versione elettrojazz di Simona Molinari e Four on Six

Roma, 17 gen. (askanews) - Rivisitazione elettrojazz del celebre brano degli Imagine Dragons "Believer" di Simona Molinari, cantautrice pop-jazz di grande eleganza, con Four on Six e la produzione di Pisk, pubblicato da Freshly Squeezed Music (etichetta inglese leader nel mondo elettrojazz). Il brano è disponibile dal 17 gennaio in streaming e nei principali digital store.

Dalla collaborazione con Pisk, dj/producer italiano con svariate produzioni di successo in ambito elettrojazz e i Four on Six (band di stampo manouche con cui Simona ha registrato diverse rivisitazioni di brani a cui è particolarmente legata), è nata questa singolare versione di Believer che sorprenderà il pubblico.

Del brano è stato anche realizzato un videoclip, curato da Marcello Perego di Milkit Film per la regia di Riccardo Camin. Nel video la vocalità passa dal registro jazzato a quello rappato, e a quello melodico e drammatico; gli strumenti acustici si fondono con la musica elettronica; il mondo retrò si inserisce nel mondo urban. Il tutto mettendo in scena le luci e le ombre degli uomini in continua lotta tra i propri opposti.

"Qualche anno fa, per la precisione in pandemia, conobbi i Four on Six online e ci divertimmo a creare e suonare a distanza adattamenti e cover - racconta Simona Molinari - Quando ho chiesto a Fausto (il leader della band) di provare a registrare una versione manouche di Believer, credo abbia provato un brivido lungo la schiena, ma non si è tirato indietro, tornando da me con una versione stupenda, il cui video ebbe diversi milioni di visualizzazioni. Successivamente quel brano è stato notato da Pisk e dall'etichetta FreshlySqueezed. È nata così l'idea di creare un mix del brano in versione electro. Il risultato è un connubio perfetto e tutte queste figure messe insieme dimostrano come possano convivere generi, stili e vedute diverse. Il suono che cerchi lo trovi facendo esperimenti e collaborazioni. Ma quando un esperimento riesce particolarmente bene e sei soddisfatto, perché lasciare che resti solo un esperimento?".

Simona Molinari è attualmente in tournée. Il pubblico può ascoltare i brani più noti del suo repertorio quali Egocentrica, La Felicità, In cerca di te (sola me ne vò per la città), ma anche You'll have to swing it (Mr Paganini) di Ella Fitzgerald, Caruso di Dalla, quest'ultimo contenuto in Hasta siempre Mercedes, album di cui presenta anche altri brani tra cui Gracias a la vida. E naturalmente la rivisitazione di Amore a prima vista pubblicato ad ottobre. Sul palco con Simona Molinari: Claudio Filippini (pianoforte e tastiera), Egidio Marchitelli (chitarre), Nicola Di Camillo (basso elettrico) e Fabio Colella (batteria). Non mancheranno i concerti con orchestra.

Queste le prossime date per vedere l'artista dal vivo: 22 gennaio 2025, Roma - Auditorium Parco della Musica, Sala Petrassi; 29 gennaio 2025, Gioia del Colle (BA) - Teatro Comunale Rossini (con Orchestra della Magna Grecia); 30 gennaio 2025, Castellaneta (TA) - Cineteatro Valentino (con Orchestra della Magna Grecia); 31 gennaio 2025, Fasano (BR) - Teatro Kennedy (con Orchestra della Magna Grecia); 1 febbraio Molfetta (BA) - Chiesa San Pio X (con Orchestra della Magna Grecia); 2 febbraio 2025, Potenza - Teatro Francesco Stabile (con Orchestra della Magna Grecia); 27 febbraio 2025, Martinafranca (TA), Teatro Verdi (con Orchestra della Magna Grecia); 4 marzo 2025, Modena - Arena Spazio Culturale; 7 e 8 marzo 2025 (ore 19 e ore 21.30), 9 marzo 2025 (ore 18.00 e ore 20.30), Palermo - Real Teatro Santa Cecilia (con Orchestra Jazz Siciliana); 18 marzo 2025, Ferrara - Teatro Comunale (spettacolo "Hasta Siempre Maradona y Mercedes" con Cosimo Damiano Damato); 10 aprile 2025 Fiesole (FI), Teatro di Fiesole; 11 aprile 2025, Bari - Teatro Forma; 3 maggio 2025, Venezia - Teatro La Fenice, Sale Apollinee; 12 giugno 2025, Parma - Casa della Musica.