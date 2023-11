È già esplosa la magia del Natale a Disneyland Paris

Parigi, 18 nov. (askanews) - È già iniziata la stagione de Il Magico Natale Disney a Disneyland Paris. Un incanto per grandi e piccoli tra addobbi, ghirlande, palline colorate, luci, il gigantesco albero di Natale e la neve che cade su Main Street U.S.A..

L'atmosfera del Natale si respira nelle stradine, negli chalet, nei negozi, nei ristoranti e con i personaggi Disney vestiti per le feste, negli spettacoli e soprattutto nella sfavillante parata natalizia di Topolino sui carri con le musiche a tema natalizio. E ogni sera si accende la magia con lo show Disney Dreams.

Inoltre quest'anno ci sono eventi speciali come il compleanno di Topolino e Minnie, il decimo anniversario della franchise cinematografica Frozen e l'arrivo di Asha, il nuovo personaggio del film Disney Animation "Wish". Il Natale a Disneyland culminerà con le celebrazioni del 31 dicembre per festeggiare il nuovo anno.