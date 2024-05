Due paramedici palestinesi uccisi in un attacco israeliano a Rafah

Roma, 30 mag. (askanews) - Colleghi e amici trasportano all'ospedale Nasser di Khan Younis i corpi di due autisti di ambulanze palestinesi rimasti uccisi in un attacco che ha colpito i loro mezzi nella zona di Tal al-Sultan a Rafah.

I paramedici Haitham Tubasi e Suhail Hassouna si trovavano in un'ambulanza che portava i contrassegni dell'organizzazione e sono stati attaccati dall'IDF, ha riferito il ministero della Sanità di Gaza, guidato da Hamas, secondo cui i due erano in viaggio per recuperare corpi e feriti dalla zona. Diciannove lavoratori palestinesi della Mezzaluna Rossa sono stati uccisi dall'inizio della guerra.

Nonostante l'indignazione internazionale per il bombardamento su un campo per sfollati che ha ucciso decine di persone a Rafah, l'esercito israeliano sta continuando i suoi attacchi e l'offensiva di terra nella città sovraffollata nel Sud della Striscia di Gaza.