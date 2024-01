Agrigento, 5 gen. (askanews) - Due donne sono state trovate morte a Naro, in provincia di Agrigento. Erano prive di vita non lontane l'una dall'altra. La prima, carbonizzata, in Cortile Avenia, la seconda in un lago di sangue, sarebbe stata aggredita per strada, in via Vinci.

Le indagini sono in corso e diverse persone sono state ascoltate in caserma. Non è chiaro se ci siano già delle persone fermate o meno. A coordinare le indagini, il Procuratore aggiunto Salvatore Vella.