"Dream Role", in mostra in Italia le foto del regista Peter Chelsom

Roma, 11 giu. (askanews) -Jerry Lewis, Diane Keaton, Jennifer Lopez. Oltre 50 scatti di attori, accanto a persone comuni immortalate nella loro quotidianità, nella mostra "Dream Role" di Peter Chelsom, al Fortino Leopoldo I di Forte dei Marmi. Per la prima volta vengono esposte le fotografie del regista britannico di commedie come "Shall We Dance" e "Serendipity".

La mostra - curata da Beatrice Audrito - sarà aperta al pubblico (a ingresso gratuito) dal 22 giugno al 14 luglio. Un viaggio nella vita e nelle visioni dell'artista che in 35 anni di carriera al cinema non ha mai abbandonato la fotografia, sua prima passione. Molti degli scatti sono stati realizzati sul set e raccontano il dietro le quinte del suo lavoro con grandi attori. Ma per il regista cinema e fotografia sono molto vicini.

"All'inizio della mia carriera da regista mi sono reso conto che non c'era un confine tra la mia fotografia e i miei film, è come se uno alimenta l'altro, le foto raccontano storie tanto quanto i film".

"Il mio obiettivo come regista è di guidare un attore al ruolo che sta interpretando, e come fotografo è catturare persone comuni nel ruolo che la vita gli ha assegnato".

Dalla produzione giovanile, agli anni a Hollywood, la mostra ha una parte dedicata a Forte dei Marmi, dove ha girato "Security" nel 2021 con Marco d'Amore, Fabrizio Bentivoglio e Maya Sansa. Infine, la sezione "Dream Role":

"Il luogo dove io invito un attore o un'attrice a ricreare il ruolo dei sogni".

Tra quelli che si sono prestati c'è anche Gary Oldman.