"Dragon 24", in Polonia al via esercitazione Nato con 20mila uomini

Roma, 6 mar. (askanews) - E' partita in Polonia, a Korzeniewo, l'esercitazione "Dragon 24" con cui le truppe della Nato mostrano i loro 'muscoli' in una maxiesercitazione condotta lungo il fiume Vistola con intervento anche di mezzi aerei. L'esercitazione ha messo in evidenza la capacità dell'Alleanza Atlantica di reagire rapidamente di fronte a qualsiasi scenario, come ha dichiarato il Deputy Chief of Staff Operations dell'Allied Joint Force Command Brunssum, il Generale di Divisione USA Randolph Staudenraus. "Le forze NATO oltre a dissuadere e difendere, possono anche rispondere ad ogni minaccia quando e dove necessario in tutto il territorio alleato. Questa è la Nato e insieme siamo più forti", ha concluso Staudenraus.

Partecipano all'esercitazione "Dragon 24" - che prosegue fino al 14 marzo - oltre 20mila truppe Nato, tra cui 15.000 soldati delle Forze Armate polacche, e 3.500 della Very High Rediness Joint Task Force (VJTF) provenienti da 9 nazioni alleate (Francia, Germania, Lituania, Polonia, Slovenia, Spagna, Turchia, Regno Unito e Stati Uniti). La VJTF è la forza di reazione rapida dell'Alleanza inquadrata nella Nato Responce Force, attualmente guidata dal Quartier Generale di Brunssum comandato dal Generale italiano Guglielmo Luigi Miglietta.

L'esercitazione fa parte della serie della maxi-esercitazione "Steadfast Defender 2024", con 90mila soldati impiegati, di cui circa 2000 italiani, provenienti da 31 Paesi alleati e dalla Svezia. Il comando di Brunssum, è responsabile della Parte 2 dell'esercitazione che si svilupperà su tutto il territorio europeo fino a fine maggio.