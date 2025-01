Dove dormono i pompieri di Los Angeles: il campo sulla spiaggia di Malibu

Malibu, 14 gen. (askanews) -Dove dormono i pompieri arrivati da tutti gli Stati Uniti per combattere i roghi di Los Angeles? In un immenso villaggio temporaneo allestito sulla spiaggia di Malibu mangiano, si lavano, riposano quando possono.

"Non conto le calorie, diciamo che mangiamo ogni volta che possiamo perché non sappiamo mai quando dovremo muoverci per andare sul fronte degli incendi" dice Justin Hester, pompiere di Pasadena. "Quindi cerchiamo di mangiare nell'arco di tutte le 24 ore".

"È un onore, noi siamo dei detenuti, qui a Malibu sulla spiaggia paghiamo il nostro debito alla società ristorando i pompieri" dice Bryan Carlton, che fa parte di un gruppo di detenuti mandati sulla spiaggia a rifocillare i vigili del fuoco. "Prepariamo qualcosa come 1.500 litri di caffé al giorno, cominciamo a mezzanotte e finiamo il turno a mezzogiorno e la macchina non si ferma mai".

"Certi giorni sono più difficili di altri" spiega il vigile Jake Dean. "Dopo il primo giorno tante persone che mi conoscono bene neppure mi riconoscevano al campo. Anche il mio telefono non mi riconosceva con la faccia sporca e stanca. È gennaio, nessuno si aspetta di combattere un incendio a gennaio!"

"Questa è la mia casa per stanotte" dice mostrando una branda in tenda l'addetta alla logistica Jessica Alpuche. "Di notte si sentono le onde, è una specie di rumore bianco, c'è un venticello fresco, almeno dormire qui è stato divertente".