Dossieraggio, Cantone: ripristinare verità fatti e tutelare Antimafia

Roma, 7 mar. (askanews) - Tra le ragioni che hanno portato alla richiesta di essere ascoltati "c'è l'esigenza di ripristinare la verità sui fatti che sono stati detti in questa fase, alcuni riportati in modo assolutamente generico non avendo conosciuto gli atti, e per

intervenire soprattutto a tutela di un'istituzione sacra come la Procura nazionale che io ritengo sacra, lo ricordo, è stata istituita da Giovanni Falcone". Così il procuratore di Perugia, Raffaele Cantone, in commissione parlamentare Antimafia alla Camera, sul caso dossieraggio.

"Credo che sia dovere di qualunque magistrato che si è occupato o si occupa di criminalità organizzata difendere un'istituzione che ritengo sacra", ha aggiunto.