Dopo il successo di "Doc" Matilde Gioli premiata al Sudestival

Roma, 11 mar. (askanews) - E' reduce dal grandissimo successo di "Doc", di cui si è appena conclusa la terza stagione, e Matilde Gioli è andata in Puglia per ricevere il Premio Eccellenti Visioni al Sudestival 2024. Il festival della Città di Monopoli fondato e diretto da Michele Suma è da sempre rivolto ai giovani e punta alla diffusione del cinema italiano di qualità. Per questo nella serata di premiazione è stato proiettato "Runner", un thriller pieno di suspance e azione diretto da Nicola Barnaba di cui Matilde è protagonista.

"Partecipare a questo festival e poi essere qui anche per ricevere un riconoscimento mi riempie di onore e di gioia. In un momento in cui tutti consumano tutto in maniera velocissima quindi c'è poco tempo per soffermarsi sulle cose, questa è una di quelle iniziative dove rallentiamo un secondo e ci godiamo dei film che magari non vengono veicolati con tutta questa smania".

In "Runner" il suo personaggio cerca di sfuggire ad uno spietato agente corrotto dell'Interpol interpretato da Francesco Montanari. Un film pieno di scene d'azione, una vera novità per Matilde. Finalmente ho trovato pane per i miei denti, io sono una persona iperattiva che arriva dal mondo dello sport e in generale sono attratta e ho fame di tutto ciò che abbia dell'adrenalina, no?

Forse un giorno mi iscriverò a una scuola di stunt perché a me piace proprio fare le scene d'azione, mi diverte proprio".

Intanto Matilde salta da un set all'altro. Dopo aver finito di girare "Doc" a Natale a gennaio ha girato un film in cui interpreta una modella tatuata mentre ora è sul set di una commedia, "Fatti vedere" di Tiziano Russo. E' uno di quei periodi non stop, molto molto intensi. Però per me cambiare tutte queste personalità è divertentissimo".