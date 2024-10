Donzelli: Conte chiarisca su depistaggi M5s in Commissione Antimafia

Milano, 11 ott. (askanews) - "Quanto svelato oggi da La Verità è agghiacciante. Conte chiarisca immediatamente se è vero che i 5 stelle in Commissione Antimafia hanno provato a depistare i lavori per arrivare alla verità sulla strage di via D'Amelio, per capire chi ha voluto davvero l'uccisione di Borsellino. Tramare contro le istituzioni e contro la figlia di Borsellino è di una gravità assoluta ed è indecente".

Lo ha detto Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di FdI, intervenendo al convegno organizzato da Fratelli d'Italia a Milano "Far crescere insieme l'Italia".