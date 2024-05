DMlab Infernetto: 2.000 euro per studenti più fragili di Roma

Roma, 27 mag. (askanews) - Daniele Marino e la DMlab Infernetto, da sempre attivo nel territorio di Roma, ha lanciato un nuovo programma di supporto destinato agli studenti socialmente fragili del X Municipio. Il centro ha stanziato un plafond di 2.000 euro per studenti con ISEE inferiore a 15.000 euro e una prescrizione medica che attestino l'urgenza delle loro condizioni. Questo fondo annuale permette l'accesso a servizi di alta diagnostica, inclusi avanzati macchinari come la risonanza magnetica da 1,5 Tesla e la TAC da 128 strati. Una sanità di qualità, per i cittadini anche meno abbienti.