Dl sicurezza, Piantedosi: "Rilievi del Colle? Non tiriamolo in mezzo"

Roma, 4 apr. (askanews) - "La centralità del Parlamento non è stata violata, tenendo presente che abbiamo recepito 6 o 7 punti del provvedimento, anche questioni importante emerse dal dibattito parlamentare. Poi il provvedimento torna in Parlamento, perché ha due mesi di tempo per la conversione in legge. Il Parlamento sarà sempre il giudice ultimo di questo provvedimento". Lo ha sottolineato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi nella conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri.

I rilievi del Quirinale? "Non tiriamo in mezzo il Colle - ha risposto Piantedosi - c'è stata una discussione democratica in Parlamento e tra forze politiche".