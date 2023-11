Dl Energia, Bersani: è un trasferimento forzoso di utenti

Roma, 28 nov. (askanews) - "Per favore non si parli di liberalizzazione in questo caso, questo è un trasferimento forzoso di una massa di utenti trattati come pacchi postali non verso un mercato libero ma verso altri fornitori".

Lo ha detto Pierluigi Bersani, collegato via video, nel corso della conferenza stampa sulla mancata proroga del mercato tutelato, al Nazareno, assieme alla segretaria Elly Schlein, ad Antonio Misiani e ad Annalisa Corrado, responsabile Clima e conversione ecologica del Pd.

"L'acquirente unico a servizio della maggior tutela è stato per anni un pilastro delle liberalizzazioni. Un'operazione che si è sempre svolta a condizioni di mercato con la piena libertà dell'utente di uscirne a fronte di offerte migliori, quindi concepimmo questa novità perché i piccoli utenti diventassero un attore di mercato".