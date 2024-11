Discarica Malagrotta, Vadalà: a marzo al via i lavori d'adeguamento

Roma, 12 nov. (askanews) - "È il secondo incontro con i presidenti dei municipi, i consiglieri, la cittadinanza e le associazioni per quanto riguarda la chiusura e adeguamento di Malagrotta. È un appuntamento importante, perché è bene dire quello che facciamo e comunicarlo ai cittadini. Siamo in una fase in cui stiamo cantierizzando, nel marzo 2025 inizieremo i lavori, sicuramente la cinturazione e anche la chiusura e adeguamento del sito, per una chiusura nel 2026-2027".

Così il Commissario Straordinario per la bonifica della discarica di Malagrotta, il generale Giuseppe Vadalà, parlando a Roma, a margine della presentazione presso l'aula Martiri di Forte Boccea nel XIII Municipio, del processo di chiusura e adeguamento della ex discarica.

Durante l'incontro, alla presenza del presidente del Municipio XI Gianluca Lanzi e del Municipio XII Elio Tomassetti, il Commissario ha discusso degli obiettivi della missione commissariale e ha presentatato le prossime tappe.