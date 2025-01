Disabilità, Barelli (FI): impegno per ridurre divario assistenza

Roma, 23 gen. (askanews) -"La volontà di Forza Italia è di far sì che la nostra società, il nostro Paese e i nostri territori, gli enti locali diano attenzione a coloro i quali sono diversamente abili, e che possa essere ridotto, se non annullato, un divario in assistenza e servizi per chi ne ha bisogno". Lo ha detto il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Paolo Barelli, a margine di un evento nella sede del partito a Roma con gli amministratori locali con delega alla disabilità e al sociale.

"Abbiamo riunito tutti i nostri consiglieri e assessori regionali e comunali che si occupano sui territori di disabilità perché per noi il Terzo Settore, cioè quelle organizzazioni che operano quotidianamente, sono da sostenere senza se e senza ma", ha spiegato Barelli.

Si tratta della prima occasione di confronto dedicata all'ascolto delle istanze, delle problematiche e alle esperienze di amministratori provenienti da diverse aree.

All'incontro hanno preso parte anche il senatore Maurizio Gasparri, il responsabile nazionale dei Dipartimenti, Alessandro Cattaneo, l'eurodeputata Giuseppina Princi, impegnata a livello europeo sui temi della disabilità e del sociale, il Portavoce nazionale del partito Raffaele Nevi, i responsabili dei dipartimenti, Fiammetta Modena e Daniela Ternullo.