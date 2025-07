Digitalizzazione, Pagano: Condivisibili proposte semplificazione

Roma, 16 lug. (askanews) - "Non ci sono divisioni sul tema della semplificazione burocratica, ma una cosa sbagliata è indicare tutto come burocrazia. A volte si tratta di tutela del consumatore, come nel caso dei prodotti alimentari. L'UE sprona a tagliare 40 miliardi e in questo caso selezionando bene; pensate che la spesa sugli enti territoriali costa oltre 15 miliardi, quella della giustizia oltre 40 miliardi e per il ritardo nei pagamenti degli enti locali sprechiamo 50 miliardi, quindi bisogna capire dove si sbaglia. Nella Commissione Parlamentare per la semplificazione siamo concentrati su casi precisi, le proposte sono molto riconoscibili: innanzitutto individuiamo i soggetti con competenza specifica e non solo competenze concorrenti, mirando alla digitalizzazione della Pa. Sulla Pa non si agisce solo con leggi e risorse, ci vuole anche un giusto funzionamento, avvalendosi dunque di presidi reali e costanti ed evitando anche i reati". Lo ha detto Ubaldo Pagano (PD) - Vicepresidente Commissione parlamentare per la semplificazione - a Largo Chigi, format in onda su Urania Tv.