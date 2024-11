Difesa, firma Italia-Giappone rafforzamento cooperazione bilaterale

Milano, 25 nov. (askanews) - Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha firmato oggi a Roma l'Accordo ACSA (Acquisition and Cross-Service Agreement) con il Ministro degli Esteri giapponese, Takeshi Iwaya, per il rafforzamento della cooperazione bilaterale dei rispettivi Paesi nel settore della difesa. "Oggi celebriamo un momento di grande importanza per le relazioni tra Italia e Giappone, un legame fondato su valori comuni come la democrazia, la pace e la cooperazione internazionale" ha spiegato il ministro Crosetto.