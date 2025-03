Difesa, Crosetto: finito secolo grandi democrazie, ora grandi potenze

Pratica di Mare (Rm), 28 mar. (askanews) - "È finito il secolo delle grandi democrazie. E forse nei prossimi anni cambierà l'ottica delle nazioni. Nei prossimi anni ci saranno grandi potenze, ed è una cosa profondamente diversa. Una grande potenza può essere una grande democrazia, ma può anche non esserla". Lo ha osservato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, durante il suo intervento a Pratica di Mare alla cerimonia per i 102 anni della Fondazione dell'Aeronautica Militare.

"Nel futuro conteranno la ricchezza, la popolazione, il peso militare, il numero di materie prime di cui si dispone", ha aggiunto Crosetto, sottolineando che "dopo le Grandi Guerre avevamo saputo conquistare via via sempre più spazi per il sociale, riconoscendo sempre più diritti. L'Europa è sempre stato un faro, perché sapeva offrire a un numero più ampio di cittadini un certo numero di diritti: salute, sanità, istruzioni. Non sono diritti banali".

"Dobbiamo adeguarci a ciò che succede, a noi è dato portare avanti il nostro compito: costruire la difesa dell'Italia, costruire la difesa delle libere istituzioni, presidiare la democrazia". "E lo dobbiamo fare anche quando la strada che abbiamo davanti non si vede, perché c'è nebbia", ha detto Crosetto.

"Da soli siamo una piccola Nazione. Dobbiamo abbattere l'egoismo, lavorare per guardare avanti, con la Nato, l'Europa. Basta egoismi", ha concluso il ministro.