Dialoghi e trasformazione: la 14esima edizione di MIA Photo Fair

Milano, 25 feb. (askanews) - Cercare relazioni tra la fotografia e altre forme di arte, ragionando anche sul potere trasformato delle immagini. Sono questi i temi intorno a cui è stata costruita la 14esima edizione di MIA Photo Fair BNP Paribas, in programma al Supertudio Più di Milano dal 20 al 23 marzo.

La direzione artistica, per il secondo anno, è affidata a Francesca Malgara: "Il tema che ho dato alle gallerie quest'anno - ha detto ad askanews la direttrice - è quello dei dialoghi. Dialoghi perché vorrei che i galleristi cominciassero a raccontare tanti tipi di fotografia, dialogare tra di loro, fotografia storica, fotografia contemporanea, tipi di tecniche diverse. E attraverso il dialogo abbiamo potuto appunto far raccontare e mettere insieme un palcoscenico molto interessante, dal programma culturale a un workshop speciale ideato da Nicolas Ballario. E abbiamo 77 gallerie presenti, di cui 56 italiane e 21 internazionali, ma oltre a questi si aggiungono tutti i vari progetti speciali, la sezione istituzionale e l'editoria e quindi in totale quest'anno avremo 114 espositori".

MIA Photo Fair è articolata su quattro sezioni, con altri tre curatori coinvolti, e presenta diversi progetti speciali con fotografi importanti, come per esempio Erik Kessels. E poi ci sono i sette premi più il fondo di acquisto di Fiere di Parma, organizzatore dell'evento. Che si inserisce anche nel sistema culturale di Milano, come ci ha confermato l'assessore alla Cultura meneghino Tommaso Sacchi. "Credo che sia importante insistere su questo rapporto tra il collezionismo, i mondi del commercio d'arte e anche la fotografia stessa - ci ha detto l'assessore - che è una presenza più che gradita nelle stagioni culturali di Milano".

Per il primo anno BNL BNP Paribas è title sponsor della manifestazione, mentre Deloitte è il main sponsor.