Diabete, Malavasi (Pd): Lavoriamo a legge educazione sanitaria

Roma, 17 nov. (askanews) - "Il ruolo del terzo settore è importante per informare,

sensibilizzare e accompagnare i pazienti e le loro famiglie nel

percorso di consapevolezza sulle malattie come il diabete. La

funzione delle associazioni può essere valorizzata, abbiamo

depositato una proposta di legge per permettere alle associazioni

di sedere a tutti i tavoli istituzionali, proprio per valorizzare

la voce dei pazienti e perfezionare il processo decisionale. La

figura del diabetologo deve trovare spazio nelle case di comunità

anche per aiutare in un percorso di educazione sanitaria. Per

questo abbiamo deciso di avviare un tavolo di confronto

all'interno dell'intergruppo "one health" dedicato proprio a

questa esigenza, per lavorare a un progetto di legge

sull'educazione sanitaria", lo ha detto oggi l'onorevole Ilenia

Malavasi, della commissione Affari sociali, intervenendo a un

talk dedicato al diabete, organizzato da Heathcare Policy in

collaborazione con gli Utopia Studios.