Decaro (Anci): negozio che chiude è ferita nello spazio della città

Roma, 29 nov. (askanews) - "Viviamo un periodo complicato, non solo per chi gestisce le attività economiche, è un periodo complicato anche per i sindaci, perché un negozio che chiude per noi significa anche una ferita nello spazio fisico della città. Significa perdere un luogo di aggregazione, di socialità, di relazione tra componenti della nostra comunità e significa perdere posti di lavoro. Quindi questa alleanza tra associazioni del commercio e i sindaci del nostro Paese ci serve a rilanciare queste attività attraverso interventi di rigenerazione urbana, di rigenerazione dello spazio pubblico, attraverso attività che devono tenere insieme le esigenze dei gestori delle attività economiche e le esigenze dei residenti, anche utilizzando investimenti importanti, come i fondi del Pnrr": lo ha detto Antonio Decaro, presidente dell'Anci e sindaco di Bari, a margine di un incontro nella sede di Confcommercio con il presidente Carlo Sangalli e diversi sindaci di Città metropolitane.