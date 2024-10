Ddl Sicurezza, Rossi (Cisl): chiediamo modifiche sostanziali

Roma, 2 ott. (askanews) - "Chiediamo modifiche sostanziali al disegno di legge sulla Sicurezza nelle parti soprattutto che riguardano la modalità con cui si tenta d'inasprire gli interventi e le pene in caso di blocco stradale. Per come è scritto quell'inasprimento lo riteniamo improprio ed eccessivo". Lo ha detto il segretario confederale della Cisl, Sauro Rossi, al presidio organizzato del sindacato, a Piazza Vidoni, per chiedere modifiche al Ddl Sicurezza.

Secondo Rossi, la norma va rivista in modo da "non ledere il diritto a manifestare". Inoltre la Cisl incontrerà una delegazione del Senato per "spiegare le richieste di modifica al testo di legge", ha concluso.