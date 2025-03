Dazi Usa, Starmer: cerchiamo accordo, tutte le opzioni sul tavolo

Londra, 12 mar. (askanews) - Il governo britannico ha dichiarato che i dazi globali degli Stati Uniti sull'acciaio e sull'alluminio sono "deludenti", ma non ha parlato di possibili contromisure come ha fatto l'Europa.

"Ovviamente sono deluso" ha detto il primo ministro Keir Starmer, aggiungendo che il suo governo "adotterà un approccio pragmatico" e "terrà tutte le opzioni sul tavolo".

"Continuerò a impegnarmi in modo stretto e produttivo con gli Stati Uniti per far valere gli interessi commerciali del Regno Unito", ha dichiarato il segretario al Commercio Jonathan Reynolds.

L'Unione Europea ha invece dichiarato di voler imporre "contromisure" a partire dal primo aprile in risposta ai dazi statunitensi del 25% sulle importazioni di acciaio e alluminio.

Il mese scorso Starmer aveva incontrato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a Washington proprio per discutere della questione.