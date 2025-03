Dazi Usa, la Federazione tedesca dell'auto: "L'Ue sia ferma e unita"

Berlino, 27 mar. (askanews) - Le case automobilistiche tedesche avvertono che gli alti dazi imposti dal presidente statunitense Donald Trump sulle importazioni di auto e dei loro componenti "rappresentano una grave battuta d'arresto per il commercio libero e basato sulle regole, che avrà conseguenze significative su entrambe le sponde dell'Atlantico in termini di crescita, occupazione, prosperità e lavoro". Lo ha detto Hildegard Mueller, presidente della Federazione tedesca dell'industria automobilistica, parlando a Berlino, dove ha invocato una reazione "forte e coordinata" da parte dell'Europa, magari in "collaborazione con Paesi come il Canada o il Messico, che saranno anch'essi colpiti dai dazi".

Le dichiarazioni di Mueller che sono arrivate dopo che Trump ha annunciato che gli Usa imporranno dazi del 25% sulle auto importate a partire dal 2 aprile.

Allo stesso tempo, il governo tedesco ha invitato l'Unione Europea a fornire una "risposta ferma" ai dazi americani. "Deve essere chiaro che non ci inchineremo agli Stati Uniti", ha dichiarato il ministro dell'Economia e vicecancelliere tedesco Robert Habeck.