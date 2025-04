Dazi, Giorgetti: da imprese italiane resilienza superiore alla media

Cernobbio (Co), 5 apr. (askanews) - "L'Italia, che per definizione è fatta da imprenditori assai svegli e reattivi, dimostra una resilienza superiore alla media: questo si è già verificato in occasione della pandemia, il nostro auspicio è che si manifesterà anche in questa situazione".

Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, nel corso del suo intervento al forum Ambrosetti, riferendosi all'impatto dei dazi Usa sulla nostra economia.

Per Giorgetti "la tendenza al protezionismo era già chiaramente delineata già dalla precedente amministrazione Biden e ora", dopo le decisioni di Trump sui dazi, "si è accentuata ulteriormente: siamo di fronte a un cambiamento di portata storica e politica che mette chiaramente sotto tiro quella che è stata la politica della globalizzazione che dagli anni Novanta in poi ha definito un fase, a mio giudizio, oggi in crisi in modo evidente, perché abbiamo sottovaluto in nome del free trade il fair trade, che ha favorito coloro che hanno utilizzato strumenti non di libero mercato".

"Una crisi che abbiamo sottovalutato in nome del libero commercio - ha aggiunto - ignorando le conseguenze sociali, e poi politiche, della globalizzazione".