Danone presenta lo yogurt come elisir per un futuro in salute

Milano, 8 mag. (askanews) - In Italia il consumo di yogurt, latti fermentati e dessert continua ad aumentare, passando negli ultimi 4 anni da 8,8kg a 10kg di consumo annuo pro-capite e ha registrato una ripresa dei volumi su tutti i canali, con un aumento delle vendite a volume dello 0,8% nei supermercati e ipermercati, del 4,5% nei negozi specializzati, del 2,6% nei discount e del 10,8% sugli e-commerce. È quanto emerso dallo studio di categoria realizzato da Danone Italia, in collaborazione con Circana, Kantar, SKIM e YouGov su oltre 25.000 consumatori, presentato oggi presso la sede di Danone Italia.

Dallo studio emerge che gli italiani sono un popolo sempre più attento alla propria salute: il 52% degli intervistati considera un'alimentazione bilanciata lo strumento principale per costruire una vita sana. Questa consapevolezza si traduce di conseguenza nelle scelte alimentari e di acquisto e il 41% dei consumatori sceglie, infatti, lo yogurt per motivazioni legate alla salute.

Yoann Steri, Digital & Data Director di Danone Italia, ha dichiarato: "Vediamo che la categoria di yogurt è cresciuta in termini di consumo pro capite, sia per la sua funzionalità sulla salute, ma anche per il gusto. Come Danone andiamo a rispondere a questi due bisogni, sia di gusto che di salute, grazie a prodotti sempre più all'avanguardia. Va in questa direzione il lancio di Danone Skyr, la nuova linea ispirata all'antica ricetta islandese dello Skyr, ricco in proteine e con lo 0% di grassi che garantisce gusto, qualità e una cremosità unica; con HiPRO abbiamo lavorato per innovare la nostra formula con l'aggiunta di Vitamina B9 e Magnesio, studiata per supportare la crescita muscolare grazie all'alto contenuto proteico e ridurre la fatica grazie alla fortificazione con Vitamina B9 e Magnesio. Con il brand Activia, che con 4 miliardi di probiotici si prende da sempre cura dell'equilibrio intestinale degli italiani, abbiamo risposto al crescente interesse dei consumatori per il microbiota intestinale arricchendo la nostra offerta con la linea Activia fibre e il kefir Activia, da oggi disponibile anche al cucchiaio. Anche con il brand Actimel, da oltre 30 anni alleato del sistema immunitario, puntiamo sull'innovazione presentando Actimel Tripla Azione, il nostro Actimel arricchito con magnesio, vitamina D e C. Una sola bottiglietta con 3 funzionalità: la vitamina C, infatti, ha effetto antiossidante, il magnesio riduce la stanchezza e la vitamina D supporta il sistema immunitario".

Le abitudini degli italiani si stanno dunque progressivamente trasformando, sia da un punto di vista orario che da quello alimentare. Inoltre, uno stile di vita più flessibile sta facendo sì che sempre più spesso i pasti tradizionali lascino spazio a un consumo di cibo più frammentato e destrutturato.

Federico Capeci, CEO Kantar Italia e Spagna, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "La cosa più interessante ed entusiasmante è che la salute oggi rappresenta uno dei principali valori degli italiani. Non è più solamente un comportamento, ma è proprio un valore. Perché questo avviene? Perché da un lato la popolazione sta invecchiando e quindi questo tema diventa veramente strategico per la longevità e gran parte della nostra popolazione, ma anche perché le nuove generazioni ci stanno insegnando che anche per loro la salute è estremamente importante, con un approccio diverso, meno di intervento, più quotidiano e più preventivo. Ma in questo modo le diverse generazioni si parlano, dialogano e quindi tutto quello che diventa salute diventa un tema familiare".

Con la missione di "portare la salute attraverso l'alimentazione al maggior numero di persone possibile" Danone, da oltre 100 anni, continua così a rispondere alle esigenze nutrizionali di un mondo in rapido cambiamento, dove cresce la consapevolezza dell'impatto del cibo sulla salute, con un'ampia offerta di prodotti buoni, accessibili e supportati da solide evidenze scientifiche.