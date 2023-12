D'Amato in piazza con i medici: risorse in più per la sanità pubblica

Roma, 5 dic. (askanews) - "Sono in piazza per solidarizzare con il personale medico e del comparto, è una situazione drammatica, spero che questa manovra venga modificata perché abbiamo bisogno di risorse in più per il nostro Sistema Sanitario Nazionale".

Così l'ex assessore alla Sanità della Regione Lazio e responsabile Welfare della Segreteria Nazionale di Azione, Alessio D'Amato, sceso in piazza a Roma al sit-in di protesta di medici, infermieri e dirigenti sanitari organizzato durante lo sciopero di 24 ore del comparto a difesa della sanità pubblica. "Il covid non ha insegnato niente - ha aggiunto - dobbiamo investire nel nostro Sistema sanitario nazionale, che è un bene prezioso".