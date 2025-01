Dalla sostenibilità ai trend del non food: GS1 Italy a Marca

Milano, 17 gen. (askanews) - Gli standard, i servizi e gli studi di GS1 Italy sul mondo del largo consumo alla XXI edizione di Marca la fiera dedicata alla marca del distributore che si svolge ogni anno alla fiera di Bologna. Presente per la prima volta con un suo stand, GS1 Italy ha presentato un focus sui trend del settore non food e un approfondimento sulle sfide normative e le soluzioni per le aziende italiane in fatto di sostenibilità. "Per noi è una opportunità unica - ha detto Samanta Correale, business intelligence senior manager di GS1 Italy - GS1 Italy ha la possibilità di dialogare con quelli che sono i protagonisti della business community e portare anche informazione e divulgare soluzioni innovative che portiamo alle imprese. Uno per tutti l'Osservatorio Immagino, un'altra cosa ancora sono le soluzioni innovative, per esempio la sostenibilità e quindi aiutiamo le imprese a diventare compliant con i nuovi regolamenti europei".

Proprio per fornire una bussola per districarsi nell'intricato mondo dei consumi non alimentari GS1 Italy ha organizzato l'incontro "Dimmi che età hai e ti dirò come compri!", un'occasione in primis per esplorare le ultime tendenze rilevate dall'Osservatorio Non Food 2024, che hanno condizionato il comparto negli ultimi anni: "C'è una generalizzata tendenza alla razionalizzazione dei consumi in tutti i mondi non food guidata dal caro vita e dalla riduzione del potere d'acquisto dei consumatori tanto che quelle che erano delle scelte d'acquisto stanno diventando delle strategie di consumo" ha spiegato Correale.

La novità dell'analisi, però, è il confronto tra le preferenze delle diverse generazioni di italiani, reso possibile grazie a una ricerca condotta da Metrica Ricerche, che indaga il processo di acquisto di 4 diverse fasce d'età, dai baby boomer alla generazione Z, mettendo in luce come anche di fronte a una tematica comune le scelte d'acquisto sono differenti: "C'è un fattore legato alla generazione di appartenenza che influisce sulle scelte dei consumatori: sempre in fatto di sostenibilità se risulta trasversale il bisogno di ridurre gli acquisti e qui abbiamo la doppia valenza economica e comunque green dall'altro ci sono due propensioni differenti: i più giovani sono più propensi a condividere, a noleggiare. Le generazioni più mature per converso preferiscono comprare prodotti di alta qualità perchè costano di più all'inizio ma nel tempo l'aspetto eco viene contenuto ed è una scelta green".

Proprio la sostenibilità è stata il tema centrale del secondo approfondimento organizzato da GS1 Italy a Marca, un momento per fare il punto sui requisiti richiesti dalle recenti normative europee, e su come gli strumenti messi a disposizione da GS1, già diffusi nella filiera del largo consumo, possano aiutarle in questa transizione green. "Sicuramente uno strumento molto utile sono gli standard, linguaggi diffusi a livello globale che aiutano a identificare, catturare e condividere le informazioni secondo formati e linguaggi strutturati. Possono supportare le aziende per rendere raggiungibile il Dpp o possono aiutare le aziende a scambiare le informazioni previste dal regolamento sulla deforestazione - Emanuela Casalini

senior standard specialist GS1 Italy - inoltre GS1 Italy può supportare le aziende con dei servizi. Pensiamo a Ecogentra che può aiutare le aziende a rispondere ad alcuni requisiti della la direttiva Csrd".