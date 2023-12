Nell'anno in cui Mediaset ha perso il proprio Fondatore Silvio Berlusconi, l'azienda ha deciso di augurare Buon Natale ai telespettatori con uno spot diverso dal solito. Per la prima volta, a porgere l'augurio al pubblico è direttamente la voce dell'ad Mediaset Pier Silvio Berlusconi: "Per Natale abbracciate tutte le persone che amate. Abbracciate chi è vicino e anche chi è sempre e comunque nel vostro cuore. Mediaset augura un Natale sereno a tutti"