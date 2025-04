Da Novi Sad a Strasburgo in bici, nuova protesta degli studenti serbi

Novi Sad, 3 apr. (askanews) - Studenti serbi sono partiti in bicicletta dalla città di Novi Sad, tra gli applausi e le lacrime della folla presente, per raggiungere Strasburgo, con la speranza di riportare l'attenzione dell'Europa sulla loro lotta alla corruzione. La durata del viaggio è di circa due settimane.

Il Paese balcanico è in preda a un'ondata di proteste dopo che 16 persone sono morte a causa del crollo di una pensilina di cemento presso la stazione ferroviaria di Novi Sad il primo novembre 2024.

"Penso che solo questo atto, ciò che stiamo facendo, sarà una prova sufficiente per dimostrare che questa nostra lotta è veramente sincera, che siamo pronti a perseverare e che siamo pronti a fare praticamente tutto ciò che è in nostro potere per mostrare sia all'Europa che al mondo che questa è davvero una cosa buona per cui vale la pena lottare", ha spiegato ad Afp Vuk Nekterijevic, 19enne studente di Ingegneria meccanica a Belgrado.

Elena Ovaterlov, studentessa delle superiori, ha aggiunto:

"Vogliamo rivolgerci alla Corte come a un'istituzione, perché le istituzioni nel nostro Paese non svolgono il loro lavoro come vorremmo, e nel frattempo, diffondere le notizie su ciò che sta accadendo in Serbia".

Lav Stojanovic, studente della Facoltà dello Sport, 20 anni:

"Andiamo con il messaggio di risvegliare la diaspora e di mostrare al mondo intero che qui la lotta per noi è costante e che cerchiamo solo giustizia, perché questo è l'unico obiettivo, lottare per la giustizia e per una società più giusta".

"Sono la voce di tutti noi. Sono ciò che tutti noi vorremmo fare, ma non abbiamo abbastanza coraggio o tempo. Il minimo che possiamo fare è andare a salutarli. Per augurare loro buona fortuna", ha commentato Duska Hinic, residente di Novi Sad, 37 anni.