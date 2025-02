Da Demi Moore a Timothee Chalamet, star sul red carpet dei Bafta

Londra, 17 feb. (askanews) - Demi Moore, Ralph Fiennes, Ariana Grande, Timothee Chalamet, Adrien Brody, Selena Gomez, Zoe Saldana, Hugh Grant sono solo alcune delle star che hanno sfilato sul red carpet dei British Academy Film Awards (BAFTA) a Londra.

A due settimane dagli Oscar, i riconoscimenti del cinema britannico hanno incoronato "Conclave" e "The Brutalist". Il primo film, del regista tedesco Edward Berger, ha ottenuto quattro premi, tra cui quello per il miglior film e quello per il miglior film britannico; il secondo, del regista statunitense Brady Corbet, ha vinto per la miglior regia, miglior attore Adrien Brody, miglior colonna sonora originale e fotografia.

Tra gli altri vincitori, Mikey Madison ha trionfato come miglior attrice per "Anora", Kieran Culkin e Zoe Saldana hanno vinto come migliori attori non protagonisti ed "Emilia Pérez" si è aggiudicato il Bafta come miglior film non in lingua inglese.