Milano, 18 gen. (askanews) - Da Londra a Barcellona, e in molte altre città d'Europa, migliaia di persone sono scese in piazza per i palestinesi e per Gaza alla vigilia dell'inizio della tregua che dovrebbe mettere fine a mesi di raid israeliani sulla Striscia. I raduni di protesta si sono trasformati anche in una celebrazione per il cessate il fuoco tanto atteso.