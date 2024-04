Da Antitrust multa da 10 mln di euro a Amazon: "Pratica scorretta"

Milano, 24 apr. (askanews) - L'Antitrust ha multato per 10 milioni di euro Amazon per "pratiche commerciali scorrette". La sanzione è stata applicata contro due aziende del gruppo con sede in Lussemburgo, Amazon Services Europe e Amazon EU.

La pratica sotto accusa riguarda la possibilità di acquisto periodico dei prodotti data come opzione pre-selezionata.

"Nella pagina web dove sono descritte le caratteristiche dell'articolo selezionato, viene pre-impostata l'opzione 'acquisto periodico' anziché 'acquisto singolo'", si legge, "in questo modo, viene limitata in modo considerevole la libertà di scelta dei consumatori. La pre-spunta grafica dell'acquisto ricorrente induce a comprare periodicamente un prodotto, anche senza effettivo bisogno, limitando così la facoltà di scelta".