Cybersicurezza, Generali lancia il Cyber Index Pmi

Roma, 19 ott. (askanews) - Nasce il Cyber Index Pmi, il primo rapporto sullo stato di consapevolezza in materia di rischi cyber all'interno delle piccole e medie imprese. Realizzato da Generali e Confindustria, con il supporto scientifico del Politecnico di Milano e dell'Agenzia per la Cybersicurezza nazionale, il rapporto ha coinvolto oltre 700 imprese. Quello che è emerso è che le pmi italiane hanno un livello di consapevolezza in materia di sicurezza digitale appena sufficiente.

Ad illustrare i risultati dell'iniziativa è l'amministratore delegato di Generali Italia, Giancarlo Fancel: "E' emerso che siamo ad un punto di partenza dopo aver fatto questo quadro su un campione significativo. Un punto di partenza che ci fa capire che c'è la necessità di lavorare ancora molto con le imprese in termini di formazione, in termine di diffusione e per aumentare la consapevolezza di qual è questa tipologia di rischio che è enorme in un sistema altamente connesso".

Per la responsabile Sostenibilità di Generali Italia, Barbara Lucini,

"quest'anno è il punto di partenza. Qual è il livello di consapevolezza in materia di sicurezza informatica che abbiamo registrato? Abbiamo registrato un livello di consapevolezza appena sufficiente. Siamo comunque in una situazione di generale ritardo che richiede di rafforzare azioni di diffusione e promozione della cultura cyber nelle nostre piccole e medie imprese".